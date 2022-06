Een kleine en charmante vrijstaande woning

Eenmaal binnen in de woning word je getrakteerd op een verrassend interieur. De stijlen die we bij de voorgevel ook al konden zien, blijken hier allemaal weer terug te komen. Een mooie rustieke vloer in combinatie met moderne retro meubelen. De mooie houtkachel is daarbij niet te missen. Dat zorgt ongetwijfeld voor een heerlijke warme gezelligheid op de koudere dagen. Maar misschien wel de allerleukste verrassing is de stalen balk die duidelijk onder het plafond zichtbaar is. Dat brengt dat fraaie industriële randje ook hier weer schitterend terug.