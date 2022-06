7 gave kleuren die je woning een nieuwe look geven

We zijn nu aangekomen in de ultieme chill-out kamer. Denk je dat je hier lekker tot rust kunt komen? Die wand aan het hoofdeinde is echt something else! Er is voldoende licht hier, want de gordijnen zijn licht doorlatend. Voor het raam staat iets wat we al vele eeuwen kennen: een kaptafel, waar make-up en andere verzorging plaats kan vinden. De kast is ook erg bijzonder, de deuren zijn spiegels die de kamer groter laten lijken. En een ruimte die je hier hebt! We zijn aan het einde van onze reeks met toffe kleuren gekomen. We hopen dat je enthousiast bent en net zo geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.