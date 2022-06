6 verhelderende ideeën voor een kamer zonder ramen

Ook in de keuze voor een vloer en meubels moet je zorgen dat het bijdraagt aan het lichter maken van de ruimte. Dus in een kamer zonder ramen bijvoorbeeld geen donker vloerkleed of een grote zwarte zitbank. Als je kiest voor een houten vloer, ga dan voor een lichte houtsoort. Bewerk deze desnoods nog met een whitewash of verf hem in een lichte kleur: wit of heel licht grijs. Wil je geen houten vloer, kies dan bijvoorbeeld voor marmoleum. Wederom in een zo licht mogelijke kleur. Voor meubels geldt hetzelfde als voor de vloer. Als je gaat voor hout, neemt een lichte houtsoort. Kies je voor andere materialen, zorg dan eveneens voor lichte tinten. En dat geldt zeker ook voor de bekleding van bijvoorbeeld de bank of stoelen. Hoe lichter hoe beter.