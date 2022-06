Een schitterende woning waar wij verliefd op zijn

Als je zelf in een ouder huis woont, dan weet je dat het soms best lastig is om een balans te vinden tussen het oude van het huis en jouw hedendaagse woonwensen. Deze zijn uiteraard goed met elkaar te combineren, maar dat kan soms wel even zoeken zijn voordat je de juiste balans hebt gevonden. Een eerste blik in deze woning laat zien dat de authentieke elementen, zoals die prachtige tegeltjes in de gang. De indruk die de inrichting zelf wekt is die van een rustiek-landelijke. En dat past heel goed bij dit huis.