Inspiratie voor een kindertuin met én zonder speeltoestel

Midden in het gras ligt dit bijzondere speelveld. Het ene deel van de houten stammetjes is zwart, het andere deel is gedeeltelijk ontdaan van de bast, waardoor het wit oogt. Het resultaat: de stukken van een schaakbord. Schaken in stijl, en dat is leuk voor zowel grote als kleine mensen! Laten we eerlijk zijn, in een kindertuin en in een 'grote mensen tuin' is dit kunstwerk op zijn plek. Gemaakt door Onthout.