10 badkamer voorbeelden met een vrijstaand bad

We hebben allemaal wel een voorkeur voor een bad of een douche. Als je meer te vinden bent voor het laatste, dan is dit ideabook jammer genoeg niets voor je (of we zouden je moeten kunnen overtuigen dat een bad echt ontspannend is), maar als je een liefde hebt voor een bad, dan is dit artikel perfect voor je. Als het gaat om een bad, dan is de ultieme luxe toch wel een vrijstaand bad. Vind je ook niet? Om dit chique gevoel direct op te roepen en om je inspiratie te geven voor je volgende badkamer, hebben we hier 10 voorbeelden van badkamers verzameld waarin vrijstaande baden de blikvangers van de ruimte zijn. Lees met ons mee en laat je inspireren!