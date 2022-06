10 ideeën voor een mooie balkon inrichting

De balkon inrichting in dit voorbeeld zorgt ervoor dat zelfs een klein balkon van alle gemakken voorzien is. Het houten tafeltje is smal en hoog, en de twee stoelen, met zachte kussentjes, staan er uitnodigend naast. Klein is echt fijn, in dit geval! Doordat er slechts één balkonplant is geplaatst, is er zelfs nog ruimte voor een barbecue. Een grappig detail is het vogelhuisje dat naast het boompje in de pot is geplaatst. Dit balkon ademt gezelligheid tijdens lange, warme zomers.