Kastinrichting: van inloopkast tot handige opbergers

House of JAB by Verstappen Interiors

House of JAB by Verstappen Interiors

De kastinrichting in dit voorbeeld laat zien hoe u met potentieel loze ruimte kunt omgaan. Boven het hanggedeelte van de kast zorgen twee planken voor fors meer ruimte. Ook aan de zijkanten, die anders te smal zouden zijn om te gebruiken, is plaats gemaakt voor bijvoorbeeld ondergoed, sokken, sjaals of sieraden.

Omdat deze inloopkast erg diep is, is ervoor gekozen om helemaal achterin een krukje met een tafel en spiegel te plaatsen. Zo ontstaat een eenvoudige kaptafel, en wordt ook deze ruimte goed benut. Wij stellen ons voor dat aan weerszijden van de ontstane gang eveneens een kledingrek is gemaakt, of planken zijn gecreëerd. Wat een efficiënte kastinrichting!