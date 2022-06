Wil je een prefab huis bouwen? Dit moet je weten

Zelf een prefab huis in elkaar zetten is onmogelijk. Dit omdat het ‘bouwpakket’ uit zulke grote onderdelen bestaat dat er de nodige zware machines aan te pas moeten komen. En dus is het zaak om de juiste mensen te vinden die het prefab huis voor je gaan bouwen. Verdiep je altijd goed in de materie en in het bedrijf dat je voor ogen hebt. Haal de naam eens door Google, lees recensies of vraag naar referenties. Als je zeker weet dat je het juiste bedrijf hebt gevonden, kun je rustig achterover leunen en niet veel later is je huis klaar! Deze professionals zouden je goed kunnen helpen.