16 budget ideeën: maak zelf een creatief origineel hoofdeinde

Oh de Eiffeltoren! Ja, bij het zien van deze kamer, denk je dat je aan het genieten bent van de zonsopgang in Parijs. Wel, niets is minder waar. Er werd hier gewoon gebruik gemaakt van een voortreffelijke fotoprint van Parijs. Of je nu een liefhebber bent van de Franse stad of van Londen, of New York, een fotoprint is altijd een goede optie voor boven je bed.