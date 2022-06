Schoon en Hygiënisch met deze 6 Tips: voor een écht Stralende Keuken

In je keuken verzamelen zich vaak veel bacteriën waar we ons niet eens van bewust zijn. Onderzoek van studenten toonde aan dat maar liefst 76% van alle keukens onvoldoende hygiënisch is (oftewel teveel bacteriën en ziektekiemen). En dat is niet omdat we onze keukens niet schoonmaken. Maar het vraagt om het dagelijks reinigen en anti-septisch maken van bepaalde delen van je keuken. Vandaag delen we onze tips met je hoe je ook jouw keuken fris en hygiënisch houdt.