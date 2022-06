Luxe stadstuin met buitenkeuken en buitendouche

Op deze laatste foto krijgen we een goed beeld van de gehele tuin. We kunnen hier de verschillende gebieden van elkaar onderscheiden. Zo zien we links het verhoogde terrasgedeelte en rechts het lager gelegen keukengedeelte. Centraal op de foto merken we een lijn van betonnen platen op, die eindigen in de buitendouche. Een innovatieve vinding die in combinatie met de spiegel voor een interessante ruimtelijke ervaring zorgt. Door deze foto komen we er bovendien achter dat de bebouwing rechts voorzien is van een groen dak. Voor wie nog niet bekend is met dit fenomeen verwijzen wij graag naar het artikel over groene daken in het homify-magazine.