Aardse kunst voor een unieke sfeer

Margo Rademakers haalt veel inspiratie uit de wonderlijke pracht van de aarde, de natuurlijke krachten om ons heen worden gevat in haar werk. Ze groeide op in Zeeland, maar woont nu in de binnenstad van Haarlem, het is daarom niet verwonderlijk dat ze soms terugverlangt naar de weidsheid van het landschap uit haar jeugd. In het werk stuiten we op een beeldtaal die terugwijst naar de geboortegrond van Rademakers, ook in haar materiaalkeuze zien we de pure natuur naar voren komen, precies de oerkrachten van de natuur hebben het gevormd en getekend, zoals ze alles en iedereen tekenen. De kunst van Margo Rademakers is daarbij dynamisch geworden en gaat zo ook over verandering. Het maken van het werk is voor de kunstenares een meditatieve ervaring, zo komt ze helemaal tot haar zelf. Vandaag hebben we een aantal mooie werken voor je op een rij gezet, zo dat je beter bekend wordt met haar werk en zelf wat kostbare inspiratie kunt opdoen. Kijk met ons mee naar deze aardse kunst!