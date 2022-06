Puur design met een vintage twist

In deze setting zien we de bijzonder robuuste Rodeo bank waarbij de nadruk vanzelfsprekend op the wild west ligt. De geweien aan de muur en de houten wand doen denken aan de tijden dat het westen van Amerika een ruige oord vol bandieten en helden was. Let ook op de betonnen wand, die is juist weer helemaal in de stijl van deze tijd: de eerlijk industriële feel van de fabriek of de bunker! De bank heeft die stoere leer look die we ook associëren met cowboys en indianen, de taaiheid van het materiaal was destijds en ook nu nog geen overbodige luxe. Deze bank is een investering voor meerder jaren, en is een uniek meubelstuk om trots op te zijn.

Tot zover de prachtige ontwerpen van BePureHome. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

