Vintage + hedendaags = een sprekend interieur

De term ´recycling´ klinkt ons bekend in de oren: oude batterijen worden uit elkaar gehaald en het metaal opnieuw gebruikt, plastic verdwijnt niet langer op de vuilstort maar wordt gezien als ruwe grondstof die voor andere doel einden hergebruikt kan worden. Het idee van ´upcycling´ is nog minder bekend, maar wint langzaam aan terrein. Vooral in de designwereld duikt de term steeds vaker op, vaak in combinatie met verwante termen als vintage of retro. Bij upcycling spreken we over oude producten of meubels die een nieuw leven krijgen, soms als onderdeel van een nieuw geheel, bijvoorbeeld een kunstwerk, of zoals in dit geval in een hedendaags interieur. Deze antieke tafeltjes zijn er een goed voorbeeld van, ze hebben een frisse laag verf gekregen en worden stijlvol gecombineerd met een bed uit de jaren zestig, die nu in dit hedendaagse interieur de nieuwe functie van bank vervult.