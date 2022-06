Stoere houten meubels voor maximaal effect

Teak & Wood is op en top Nederlands, gevestigd in Achtmaal, een plaats bij bij Zundert. Het bedrijf beschikt over een luxe showroom waarin je altijd welkom bent om eens wat inspiratie op te doen, de teak meubelen te zien, te voelen en zelfs te ruiken. De geur van natuurlijk, hoogwaardig hout is hemels. Bij Teak & Wood kun je terecht voor vakkundige advies en prachtig maatwerk. Als je op vrijdag en zaterdag zin hebt in een bakje verse koffie kun je zo even bij ze binnenlopen! Dit bedrijf werkt vanuit een onstuitbare passie voor meubels en design, twee sterke punten die steevast tot uitdrukking komen in het unieke assortiment van het bedrijf, dit is altijd bijzonder qua vormgeving, materiaal keuze en kwaliteit. In dit artikel hebben we een aantal toonaangevende voorbeelden voor je op een rijtje gezet, om je bekend te maken met het design van Teak & Wood. Kijk even met ons mee en laat je inspireren!