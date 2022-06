Een heerlijk huis met uitzicht op zee

Is dit een binnenvijver? Nee, het is de badkamer! Hier is weer een andere stijl zichtbaar. Op een eclectische wijze vloeien minimalistische en landelijke elementen letterlijk in elkaar over. Het badwater bereikt namelijk niet via een normale kraan het bad, maar via een schitterende kleine waterval! Ook hier kun je de zee bijna in je bad halen door de ramen open te zetten.