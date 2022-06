Douchebakken, de basis van de badkamer

Waar bovenstaande foto laat zien hoe een douchebak een ruimte af kan maken in strakke zin, zien we op deze foto hoe een douchebak een badkamer ook kan transformeren. Wanneer hier namelijk gekozen was voor een witte douchebak die even strak was als de rest van de badkamermeubels, was de douche minder sprekend geweest. Door het gebruik van donker hout in plaats van een strakke opbouwdouchebak of inbouwoptie, is deze douche een stuk levendiger. Het gebruik van hout in de douche is sowieso iets wat, vooral in scandinavische stijl, in de badkamer in opkomst is. Dat het gebruikte hout in de badkamer juist geimpregneerd moet zijn, spreekt voor zich. Is aan die voorwaarde voldaan, dan is het gebruik van hout voor een douchebak geen enkel probleem.