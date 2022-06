5 goedkope huizen die bewijzen dat dromen uitkomen!

We dromen allemaal over dat mooie huis in de vrije natuur. En hoe heerlijk is het dat die dromen in deze tijd ineens een stuk bereikbaarder worden? Want ineens zijn er allerlei architectenbureau's die met goedkopere varianten huizen op de markt komen zoals containerwoningen, prefab huizen en houten huizen. Vandaag laten we wat voorbeelden zien van deze budget woningen met de prijzen erbij om je te inspireren. Kijk mee naar de mogelijkheden van goedkoop wonen in de natuur. Misschien een idee voor een leuk huisje in het buitenland waar de grond vaak goedkoper is en de regels veel soepeler?