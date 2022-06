Kleine woning om verliefd op te worden

De keukenkastjes in de keuken vallen op door hun bijzondere vorm: het doet denken aan de stijl uit de jaren ’60 met de ronde vormen. Deze retrostijl is een van de aantrekkelijke elementen in deze keuken. Uiteraard is het wel zo dat alleen de verschijningsvorm van de kastjes echt retro is: moderne keukenapparatuur is ook in deze keuken gewoon aangebracht. Ook zie je in deze close-up de mooie houten vloer die is aangebracht in deze woning. De lichte houten steigerplanken geven een hele frisse en vooral ook ruime uitstraling aan de betrekkelijk kleine ruimte.