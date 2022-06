Haal het maximale uit kleine slaapkamers!

Je hebt misschien wel zo’n kleine (slaap)kamer in je huis waar je moeite mee hebt om er iets leuks van te maken. Zodra je er een tweepersoons bed in hebt geplaatst, is de ruimte eigenlijk al vol. Qua inrichten kan je dat natuurlijk erg demotiveren. Maar wij zouden homify niet zijn als we je op weg willen helpen met wat leuke aanwijzingen en suggesties om het maximale uit kleine kamers te halen. We hebben de leukste foto’s van een aantal experts op een rijtje gezet en gaan kijken hoe zij kleine kamers groots kunnen laten lijken.