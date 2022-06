Verbazingwekkend herstel van een herenhuis!

Het leek ons goed te eindigen in de kamer waarin dikwijls het grootste comfort gevonden wordt, omdat het de ruimte is waarin we elke dag in slaap vallen. We hebben het natuurlijk over de slaapkamer van de woning. Het is een interieur met een zachte touch. Let op het warme hout, het schitterende kleed onder het bed, de grijze vloer en de continuïteit van de ruimte. Dat laatste zien we in de aaneengeslotenheid van de slaapkamer en de douche. Dit is de ideale plek om te rusten, reflecteren, wakker te worden en elke dag opnieuw fris te ontmoeten. De houtenwand is verschuifbaar, dit zorgt voor een bijzondere woonervaring, want de ruimte is zowel open als gesloten.

Oude boerderij wordt modern woonhuis. Check de resultaten hier!