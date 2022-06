Jaren-dertighuis dat in je hoofd blijft rondspoken…

Zijn we hier echt in een woning uit de jaren dertig? We kunnen het bijna niet geloven als we deze ruime en vooral ook minimalistische eetkamer zien! De tafel is huge! Wat een gezellige avonden zullen de bewoners hier hebben. We weten nu ook wel waar de familie voor het kerstdiner komt. Maar dat duurt nog even. Eerst genieten van de zomer. Dat kan overigens heel goed in de prachtige tuin die grenst aan deze kamer. Dus een zomerfeest in de avond is dan het eerste waar we aan denken. Je fantasie slaat op hol als je deze gave eetkamer ziet!