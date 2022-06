Prachtig familiehuis met een innovatieve look

In een woonwijk in Rheda-Wiedenbrück treffen we een moderne gezinswoning met innovatieve looks. Het is een moderne tegenhanger voor de historische kerk van St. Clement´s, die achter de woning voor een authentieke plaatje zorgt. De architecten van Spiekermann hebben een bijzonder resultaat bereikt door de nieuwe architectuur zo smaakvol voor de oude te plaatsen. We zien een modern droomhuis met een verfijnde vorm. Een spel van lijnen en materialen streelt het oog. Wat een innovatief design! Je raakt direct onder de indruk van dit visuele charmeoffensief. De eigenaren zijn dol blij met hun nieuwe woning. Het had wat voeten in de aarde, maar het is toch gelukt, deze woning is een ideale woonstee geworden. Kijk hieronder met ons mee en doe de nodige inspiratie op.