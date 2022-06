Hoe geef je je bankstel die grondige reinigingsbeurt?

De eerste tip om je bank te reinigen is om deze een diepe reiniging te geven met een hoge kwaliteit natte en droge stofzuiger of stoomreiniger. Dit apparaat sprayt water met een reinigingsmiddel dat stof en vuil van jarenlang losweekt en zuigt dit in één beweging op met de stofzuiger. We raden aan om dit twee of drie keer te doen afhankelijk van hoe vuil je bankstel is. Je kunt ook een speciale spray voor sofa's kopen en deze in laten trekken en vervolgens je bank met een warme natte doek na reinigen.