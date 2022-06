Hulp bij het kiezen van je ideale garagedeur

De garage is bij uitstek het domein van de man. In de garage staat de auto, en misschien wel de motor. En in de garage is een werkbank ingericht waar de hobbyklusser zijn ding kan doen. Uiteraard dient de garage ook voor de opslag van allerlei dingen die we doorgaans niet zo vaak nodig hebben. Een garage is vaak een vierkant blok waar weinig eer aan te behalen valt. Maar met de keuze voor de juiste garagedeur krijgt dat zelfde saaie vierkante blok ineens smoel. Er zijn verschillende soorten garagedeur en natuurlijk ook verschillende soorten materiaal. In dit Ideabook gaan we in op de mogelijkheden omtrent de garagedeur en hoe je daarmee dit gedeelte van het huis ook stijlvol en leuk om naar te kijken maakt.