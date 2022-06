Een chique woning op het platteland

In dit huis vind je geen wijnkelder of opslagruimte onder het huis, maar nog meer woonruimtes! Twee gastenkamers en een woonkamer/muziekkamer zijn in de kelder te vinden. Snap je nu het nut van de glazen hekjes op het terras? Door deze mooie oplossing is ook in de kelder meer dan voldoende daglicht.

Is je interesse in huizen in het Verenigd Koninkrijk gewekt en wil je nog even aan de overkant van de Noordzee rond blijven neuzen? Sla dan ook dit project niet over!