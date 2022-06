Uitgeleefde woning kreeg een grote beurt

In de exclusieve wijk Gràcia in Barcelona troffen we een ruwe woning aan die het in zich had om een pareltje te worden. Het appartement was jaren lang niet onderhouden, waardoor het in een staat van verval was geraakt. Gelukkig trokken de huidige bewoners zich het lot van de woning aan en waren ze instaat om de woning op een gedegen manier op te laten knappen, waardoor ze nu beschikken over hun droomhuis! Het pand draagt nog steeds de sporen van het Catalaanse modernisme, te zien aan de bijzondere tegels of het houtsnijwerk. Het project had dan ook als doel de woning in zijn oude staat te herstellen, zonder de modernisering hiervan in de weg te staan. Zo zijn er open en luchtige ruimten gecreëerd waarin naar hartenlust geleefd kan worden. Deze formele stijl neigt sterk naar het Scandinavisch design, dat tegenwoordig zo populair is. We nemen je mee naar deze bijzondere wereld, waarin oud en nieuw samenkomen.