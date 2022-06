Een indrukwekkend modern huis in twee delen

In het geval van dit huis vinden we het erg leuk om de focus een beetje extra op de architectuur te leggen. Het benoemen en aanwijzen van de overeenkomsten en verschillen kunnen we perfect doen aan de hand van deze foto. Je ziet zowel de voorgevel als de achtergevel hier heel erg mooi in beeld gebracht. Valt jou ook op dat er duidelijk sprake is van een bepaalde symmetrie op het gebied van de indeling van de ramen? Het enige verschil is het ontbreken van de houten aanbouw aan de voorkant en uiteraard het verschil dat voor de voordeur te vinden is en achter openslaande deuren naar het terras. Let trouwens ook even op het smalle maar erg fraaie luifeltje dat bij de voordeur is geplaatst.