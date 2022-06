Een indrukwekkende woning met 650 m² woonplezier

Statistisch gezien is de kans groot dat jouw woning heel wat minder woonoppervlakte heeft dan 650 vierkante meter. Als jij nog meer ruimte in je huis hebt dan zijn we daar uiteraard benieuwd naar! Voor alle mensen die wat minder ruimte in huis hebben laten we graag deze indrukwekkende woning zien. De architecten van Alex Gasca hebben midden in het zonnige Spaanse Barcelona een groot huis gecreëerd. Verbaas je over dit prachtige huis en alles wat daarin te vinden is!