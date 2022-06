Leuke woning voor meerdere generaties: iets voor jou?

Om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken was een slimme indeling in deze woning cruciaal. In deze woning is dit de architecten perfect gelukt zonder dat er een benauwend gevoel ontstond in de ruimtes. De houten vloeren geven een verwelkomend gevoel en samen met de strak gepleisterde muren in verschillende warme aardetinten ontstaat een fris en opgeruimd gevoel. Wil je meer weten over de voordelen van een meergeneratiewoning? Lees dan ook: dit is waarom je een huis zou moeten bouwen voor twee generaties.