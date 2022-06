Decoreren als een interieurontwerper… met een minimaal budget

De goedkoopste manier is rondshoppen in je eigen huis en goed kijken naar wat je al hebt en niet meer gebruikt. Een oud skatebord kan wanneer je hem afschuurt een prachtige kapstok worden. Misschien is er een meubelstuk dat in een andere ruimte in de weg staat en je na een schuur- en opknapbeurt weer in een andere ruimte kunt plaatsen? Wil je graag meer low budget ideeën? Dan raden we ook 21 low budget ideeën met een schitterend effect aan.