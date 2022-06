Voor en Na: een volledig herbouwde woning

Van sommige huizen gaan er 13 in een dozijn. We hadden het in de inleiding al even over dit type woning en als je nu de foto er bij gaat bekijken, dan snap je waarschijnlijk direct wat we bedoelen. Constructief is er nog niks mis met de woning, maar de stijl en sfeer laten wel heel wat te wensen over. Je kunt wel zien dat er met de garage al geprobeerd is om verandering in de situatie te brengen. Maar dat was eigenlijk niet voldoende.