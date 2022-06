Deze Woning is de Perfecte Inspiratie voor je Uitbreidingsplannen

De centraal geplaatste houtkachel is zo’n fantastisch element om in de herfst en winter lekker bij op te warmen. Ondertussen kijk je lekker naar de vallende blaadjes van de bomen of de eerste sneeuwvlokjes die neerdwarrelen. En in de zomer loop je direct lekker de tuin in! In elk seizoen is het dus een kwestie van genieten in dit huis. De prachtige eclectische inrichting helpt daar ook zeker aan mee. Modern, industrieel, rustiek en zelfs klassieke tintjes zijn hier terug te vinden. Verder zorgen de nodige bloemen en planten voor een lekker fris en groen gevoel.