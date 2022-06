6 terrassen die je zelf kunt aanleggen

Bij mooi weer is er niets fijner dan lekker buiten te kunnen zitten. Daarvoor wil je in je tuin graag een fijne plek creëren. Een terras waarop je ongestoord kunt ontspannen en tot rust kunt komen. In dit artikel hebben we zes terrassen voor je op een rijtje gezet die je zelf kunt aanleggen. Stuk voor stuk leuke en makkelijke projecten waar je de hele lente en zomer van kunt genieten. Lees snel verder om met het terras in jouw tuin aan de slag te gaan!