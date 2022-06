Opgelet! Zo maak je de tuin kindvriendelijk en veilig

De meeste tuinen hebben wel een hek of een schutting. Is het niet om de tuin van die van de buren te scheiden dan toch wel om het eigen stuk grond af te zetten. Hekken zijn naast visueel aantrekkelijk toch vooral praktisch van aard. Het houdt diegenen buiten die niks in je tuin te zoeken hebben en bijvoorbeeld je kinderen in de tuin. Bij het kiezen van een hek of schutting moet je qua veiligheid aan een paar dingen denken. De meeste kinderen houden van klimmen. Kies dus geen hek dat al te erg uitnodigt om beklommen te worden. Van dit soort klimpartijen komen meer dan eens ongelukken. Het veiligst is het daarom te kiezen voor een plat hek waar niks uitsteekt of geen uitsparingen zijn. Dan wordt klimmen een stuk lastiger. Uiteraard is een hek met scherpe randen of punten goed om boeven buiten de deur te houden, voor kinderen is het alles behalve veilig.