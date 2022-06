De landelijke droom: een rietgedekte villa

Een fijn landschap does the trick. Een schitterende villa ook trouwens, dat zien we hier heel duidelijk. Hoe heerlijk is het om hier in de ochtend te zitten met een kop koffie om te genieten van de nieuwe morgen. Buiten is er echt heel veel moois te zien. Je kijkt tot ver en vogelaars komen hier echt aan hun trekken. De bewoners voelen zich dichtbij de natuur, een plek waar je helemaal tot jezelf komt. Buiten is het dus erg landelijk terwijl er binnen voldoende ruimte is voor moderne decoraties en wooncomfort.