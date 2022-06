10 supertips die schoonmaken leuk maken!

Zo in het wilde weg gaan poetsen en opruimen heeft geen zin. Dan is het vaak verplaatsen van vuil en rommel. Het is veel beter om te beginnen met een goed systeem. Dat begint eigenlijk al bij de inrichting van je interieur. Slim is te zorgen voor voldoende ruimte tussen de meubels en sanitair. Je weet dat je moeilijk onder bepaalde kasten kunt schoonmaken. Heel eenvoudige tip: schaf dat soort kasten niet aan. Op de foto zien we een model badkamer waarin alles goed gaat: de wastafelkast hangt boven de vloer. Op die manier kun je snel en eenvoudig schoonmaken. Met dit begin komen ook de rest van tips uit de verf. Een systeem van schoonmaken is ook belangrijk en hangt samen met het systeem van de inrichting. Hieronder gaan we het daar verder over hebben. Een expert helpt je om je woning zo in te richten dat schoonmaken een fluitje van een cent wordt.