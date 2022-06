Voor & Na: vervallen boerderij is nu weergaloos mooi

Als je aan Duitse boerderijen denkt, dan zie je vaak deze vakwerkstijl voor je. Een typische look die al eeuwenoud is en het gezicht van het platteland bepaalt. Dit is de boerderij die we vandaag onder de loep gaan nemen. Het pand ziet er fantastisch uit, echt een wonder ook, want je had het moeten zien toen het er vervallen bij lag. Een expert heeft de nieuwe eigenaren geholpen er weer een schitterende woning van te maken. We gaan even binnenkijken!