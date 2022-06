20 decoratiemissers die je vanaf nu echt niet meer hoeft te maken (deel 1)

Iedereen maakt fouten en het is gemakkelijk om te vallen in allerlei valkuilen wanneer je bijvoorbeeld de woonkamer decoreert. Zelfs professionele ontwerpers hebben wel te maken met pittige projecten waarbij ze vastlopen in ideeën, zodat ze hun plan moeten bijstellen. Belangrijk is vast te stellen dat iets niet werkt. Deze tips gaan je helpen designfouten op voorhand te vermijden. Bekijk onze lijst van decoratiefouten om erachter te komen welke je hebt gemaakt en welke je nog kunt vermijden in de toekomst. Het is nooit te laat om de inrichting van je huis te verbeteren.