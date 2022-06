Een schitterende nieuwbouwwoning in Prinsenbeek, ontworpen door een excellente architect

Heel erg leuk die analyse van ons over de stijl en alles wat daar bij komt kijken, maar bij het zien van zo’n prachtig overdekt terras, wil je toch ook even kunnen stil kunnen staan bij het feit hoe heerlijk je hier buiten kunt genieten. Een lekkere lounge set en een mooie eethoek staan je hier buiten tot de beschikking. Een ontzettend leuke extra is daarbij de ingebouwde buitenhaard. Lekker om een aangenaam vuurtje te stoken als de zomeravond niet zo warm meer is. En zelfs in de winter kan dat leuk zijn! Bovendien kun je het ook ideaal als barbecue gebruiken. Zelfs als het regent dan is het geen enkel probleem om hier lekker buiten de avond door te brengen. Ga dus maar snel aan de slag met dat organiseren van een leuk tuinfeestje, want wij worden graag uitgenodigd!

