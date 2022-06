Een landelijk huis met een verrassend interieur

Als je in dit gedeelte van het mooie Groene Hart rijdt, fietst of wandelt, dan valt direct op dat dit prachtige huis één met het landschap is. Je kunt zien dat het een nieuwbouwwoning is, maar met de traditionele vormen en uiteraard het rieten dak, past het er perfect in. Voor mensen die van het echte buitenleven houden is dit trouwens de perfecte plek.