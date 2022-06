Schitterende woning met rieten dak aan zee

Allereerst bekijken we even de zeer indrukwekkend buitenkant van deze nieuw gebouwde vakantiewoning. De woning werd in klassieke vorm met zadeldak gebouwd. Kenmerkend voor deze vorm zijn de vele kleine ramen die over de façade verdeeld zijn en zo voldoende daglicht naar binnen laten stromen in huis. Highlight van deze woning is absoluut het adembenemende fraaie rieten dak dat kenmerkend is voor deze streek.