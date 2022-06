De 7 gouden regels voor een perfecte voortuin

Je wilt graag een mooie voortuin waarbij je elke keer weer blij wordt wanneer je thuiskomt? Dat is ook echt een cadeau aan jezelf! We hebben even gekeken hoe professionele tuinarchitecten buitenruimtes ontwerpen voor hun klanten en we denken dat we zeven gouden regels hebben ontdekt om de perfecte voortuin te creëren. Wanneer je al van plan was om de eerste indruk van je huis wat te verbeteren maar nog niet de juiste inspiratie had gevonden, kijk dan zeker even mee..