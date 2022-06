Tips van schoonmaakexperts: maak je huis in 1 uur schoon!

Om ervoor te zorgen dat je je huis inderdaad in een uur kunt schoonmaken, geven we je maar al te graag nog een paar schoonmaak tips mee. Enkele daarvan gaan over hoe je gemakkelijk vlekken uit je bank kunt verwijderen. Het is eerst belangrijk om je bank perfect schoon te maken met een uitgebreide schoonmaakbeurt. Heb je en stoffen bank? Steek de kussenslopen dan in het wasmachine en haal de stofzuiger boven om de sofa te stofzuigen. Kies ook eens voor een stoomreiniger waarmee je de bank goed en diep kunt reinigen. Meestal hangt er wel een etiketje aan je bank waarop instructies staan in verband met het wassen van je bank. Volg die instructies. Als je een leren bank hebt, dan moet je een speciaal reinigingsproduct gebruiken. Voor andere soorten van banken kun je de banken reinigen met een emmertje lauwwarm water met wat ammoniak of met een meubelreiniger.





Hoe je vlekken uit je banken moet verwijderen, hangt ook af van welke vlekken het zijn. Zijn het rode wijnvlekken? Strooi er dan zout over, laat het intrekken en reinig het dan met lauwwarm water. Is het een vlek van kaarsvet? Neem dan wat keukenpapier, plaats die over het kaarsvet en ga erover met een strijkijzer. zijn de vlekken veroorzaakt door inkt, olie, aardbeien of melk? Dan moet je eens langsgaan bij de drogist want die heeft ongetwijfeld verschillende speciale middels voor deze moeilijke vlekken.