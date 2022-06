9 tips voor een vrolijke zomertuin

Yess, eindelijk, we hebben er lang opgewacht, wij tenminste wel, maar nu is het dan echt zover! We bedoelen natuurlijk dat de zomer in volle gang is. Natuurlijk mag dan een fijne zomertuin niet ontbreken, want waar moeten anders die BBQ's plaatsvinden. Precies, het kan gewoon niet anders, zo'n tuin is key! Dus daarom gaan we je vandaag helemaal bijpraten over hoe je zo'n mooie buitenruimte in kunt delen. Hieronder zie je 9 schitterende voorbeelden uit mooie zomertuinen. Neem gerust de mooiste over en geef er een creatieve twist aan. Dan kun je van je zomertuin echt een persoonlijke stempel geven. Kijk gewoon even met ons mee naar deze tips!