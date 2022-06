Voor en na: van oude schuur tot knusse woning

En in de kelder die we bereiken via een schitterende natuurlijk houten trap vanaf de begane grond met een betonnen plafond die de totale ruimte een interessante look geeft, werd de eetkamer ingericht. De tafel met houten bovenzijde benadrukt de natuurlijke sfeer in deze woning samen met de houten vloer en prachtige houten trap. De designstoelen zorgen daarbij weer voor een modern en comfortabel accent zodat de gasten in deze vakantiewoning zich welkom en behaaglijk voelen.