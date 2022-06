11 ideeën voor een knusse kleine tuin

Wanneer je tuin niet al te groot is, moet je goed nadenken over welke elementen je gaat toevoegen. Je hebt immers geen zeeën aan ruimte en wilt toch graag die gezellige knusse tuin. En wanneer je teveel in je tuin plaatst zonder nadenken dan wordt het al snel weer die wat voorspelbare en veel te volle tuin. Vandaag geven we je wat handige tips hoe je dit kunt voorkomen en we tonen je wat leuke speelse elementen die je zou kunnen toevoegen.