Moderne gezinswoning met karakter

Na een heerlijk ontbijt of diner is het toch echt tijd voor de nodige ontspanning. Waar kun je dat nu het beste doen dan in de sfeervolle badkamer. In deze ruimte hebben de bewoners gekozen voor een natuurlijke look met veel houttinten. Het grote bad is een andere eye-catcher in de ruimte. De vorm en grote van dit bad zorgen ervoor dat je echt het gevoel hebt buiten in een oerwoud of iets dergelijk een bad in de vrije natuur te nemen. Let eens op de grote plavuizen, de grote daarvan zorgt voor een fijne rust in deze badkamer. Natuurlijk mag de plant niet ontbreken. Deze staat in eenzelfde bak als degene die we in de hal zagen staan. In combinatie met het raam erachter ontstaat er hier een dromerige sfeer waarin iedereen lekker weg kan dobberen op een dagdroom in het heilzame warme water.