Feng Shui slaapkamertips voor geluk en vrolijkheid

Ons leven is een constante strijd om evenwicht te vinden. Het is niet zo makkelijk om een gelijke verdeling van werk, plezier maken en rust te vinden wanneer er dagelijks zoveel van ons gevraagd wordt. Maar zoals met alle dingen in het leven, is er een manier om dit evenwicht toch te bereiken. Er zijn bepaalde ideologieën die ons de wijsheid van honderden generaties brengen, zoals de oude Chinese filosofie van Feng Shui. Feng Shui streeft naar het creëren van harmonieuze ruimtes die de gezondheid ondersteunen, welvaart uitnodigen (als een kracht van geluk) belangrijk hierbij zijn de oriëntatie van meubels en het gebruik van verschillende kleuren in het design. Volgens Feng Shui is de slaapkamer een van de belangrijkste ruimten in het huis. Als het gebied waar we het meest kwetsbaar zijn, daarom is het belangrijk om een goede stroom van positieve energie te creëren, zodat we het gewenste evenwicht kunnen bereiken in ons leven en leefmilieu. Feng Shui is zeer gecentreerd rond de oriëntatie van het meubilair evenals de kamer zelf, dus we gaan diepgaand vertellen over welke richting welke kleur vereist. Aan het eind van dit artikel heb je de know-how om zelf een kamer in te richten die helemaal Feng Shui is!